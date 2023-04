Berlusconi, Mastella: "Ho sentito il fratello Paolo poco fa. E...", parole pesanti

06 aprile 2023 a

Il Nord è pronto a prendersi anche i soldi del Sud se i suoi governatori, con i fondi del Pnrr, non sanno che fare. E così ecco che Clemente Mastella salta dalla sedia. Ospite di Tagadà nella puntata di giovedì 6 aprile, il sindaco di Benevento risponde a Luca Zaia e Beppe Sala: "È una sciocchezza, un'idiozia politica. Ricordo a loro che i soldi sono per il 40 per cento destinati a noi".

Zaia, governatore veneto, di fronte al ritardo del Sud nel presentare i propri progetti, si è fatto avanti. Nessuna questione geografica, ha tenuto a precisare: "Direi la stessa cosa se non riuscisse a spenderli il Veneto. C’è questa nenia che l’Italia non usa i fondi comunitari: bene, è ora di cominciare a dire chi non li usa. Se a noi ne dessero il doppio non avremmo problemi a spenderli". Stesso discorso per chi della Lega non è, ossia il primo cittadino di Milano, dem doc: "Bisogna dare i soldi a chi li sa investire". Ma Mastella non ci sta: "Non bisogna accentuare le differenze, il 40 tocca a noi".

Chiusa la polemica il primo cittadino campano ha voluto lasciare un messaggio a Silvio Berlusconi, ossia "un grandissimo personaggio della storia politica italiana". "Negli ultimi 25-30 anni ha calamitato l'attenzione in Italia e nel mondo, sul piano politico, sul piano sportivo, ha fatto tantissime cose - deve ammettere Mastella -. È stato in grado di essere un rivoluzionario sotto molti aspetti. È pacifico, normale. Nessuno può contrastare questa cosa".

E ancora: "Conosco Berlusconi dall'epoca della Dc, trovò in me una persona dialogante quando aveva poco ascolto. Sono stato ministro in un suo governo, ho avuto esperienze a latere già di amicizia politica e anche sul piano umano. Ho un rapporto di affetto e stima. Davvero gli faccio tutti gli auguri possibili. Ho sentito suo fratello Paolo poco fa e... sono tutti in apprensione. Si nota anche dal comunicato. Ma spero possa superare anche questa situazione", ha concluso Clemente Mastella