Sondaggio Supermedia, la scalata di Salvini: dove vola la Lega

06 aprile 2023 a

a

a

Sempre tempo di sondaggi. E così ecco l'ultima rilevazione Supermedia-Youtrend/Agi, il sondaggio dei sondaggi che mette a confronto i risultati offerti da tutti i principali istituti demoscopici.

Primo partito si conferma sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, dato però in sensibile calo rispetto all'ultimo sondaggio: la flessione è dello 0,9% e porta FdI al 28,8 per cento. Seconda forza il Pd, staccatissimo, a quasi 9 punti percentuali: i dem guidati da Elly Schlein salgono dello 0,4% e si portano al 20,1 per cento.

Dunque Forza Italia, che con Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva viene data in risalita dello 0,3%, al 6,9 per cento. Bene anche la Lega di Matteo Salvini, che parimenti sale dello 0,3% e si porta nella media dei sondaggi all'8,8 per cento.

"Risucchiati da Giorgia Meloni": sentenza-Orsina, chi è stato spazzato via

Stabili i grillini: il M5s di Giuseppe Conte non si schioda dal 15,7%, mentre il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda sale dello 0,2% e si porta al 7,5 per cento. Verdi e Sinistra perdono lo 0,1% e si portano al 3,1%, mentre sale sempre di un decimale +Europa, dato al 2,2 per cento. Italexit ferma al 2,2% mentre Noi Moderati viene dato all'1% tondo tondo. Per quel che concerne le coalizione, il centrodestra perde lo 0,3% e si porta al 45,5% contro il 25,4% di un centrosinistra in salita di 0,3 punti percentuali. Un distacco siderale.