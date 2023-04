Silvio Berlusconi, Mattarella uno dei primi a fare gli auguri

Il retroscena: ha chiamato Gianni Letta la mattina stessa del ricovero

Fausto Carioti 07 aprile 2023

Sergio Mattarella è stato uno dei primi ad informarsi sullo stato di salute di Silvio Berlusconi e augurargli una rapida guarigione. La notizia filtra dai piani alti di Forza Italia, dove fanno sapere che questo è successo la mattina stessa del 5 aprile. Appreso che il Cavaliere era stato nuovamente ricoverato in ospedale, il capo dello Stato ha voluto telefonare a Gianni Letta per sapere le condizioni di salute di Berlusconi e, soprattutto, per pregarlo di far giungere al Cavaliere e ai suoi familiari i propri auguri per un pronto ristabilimento. Un gesto fatto con riservatezza, senza comunicati ufficiali e lontano dal clamore mediatico, come è nello stile di Mattarella, che è stato molto apprezzato. Molte figure istituzionali, in questi giorni, hanno voluto testimoniare la propria vicinanza al presidente di Forza Italia.

Alcuni lo hanno fatto pubblicamente, come il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha espresso al Cavaliere «i più affettuosi e sinceri auguri di pronta guarigione. Abbiamo bisogno della sua insostituibile funzione nella vita politica». C’è chi, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ha avuto modo di parlargli direttamente al telefono per incoraggiarlo, e l’intero consiglio dei ministri, ieri, si è unito nel coro «Viva Silvio!». Nell’opposizione si segnala Matteo Renzi, che nella mattinata di oggi ha scritto sui social network: «Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio governo. A maggior ragione in questo momento voglio dire con affetto: Forza Silvio. Ti aspettiamo sorridente in Senato». Altri, però, hanno scelto la via della riservatezza, facendo arrivare i loro auguri a Berlusconi in forma privata, come ha fatto il capo dello Stato tramite Gianni Letta.