Fabrizio Barca su Giorgia Meloni: "Perché non sta con noi?"

Siamo a Tagadà, il salottino di Tiziana Panella su La7, il programma del pomeriggio dove ospite in studio c'è Fabrizio Barca, ex ministro del governo Monti. E con Fabrizio Barca si ragiona sul governo Meloni, sulla sfida tra le due leader donna: Giorgia Meloni ed Elly Schlein. E il parere espresso dall'ex ministro, che dal 2013 fa parte del Pd, è sorprendente. Musica per le orecchie del premier.

"Che governo è quello di Meloni?", chiede Tiziana Panella. "Intanto è un governo con una donna a capo: resta e resterà nella storia del Paese", premette Barca. Il quale aggiunge: "Ebbi occasione di conoscere Meloni quando aveva 24 anni, era ministro delle Politiche giovanili. E dissi, da sinistra: ma perché non sta con noi? Se ne vedeva la grana. Se ne vedeva la grana. Stiamo parlando di una persona con molta grana, dal punto di vista delle capacità, con una classe dirigente che non è necessariamente tutta al suo livello. Ma tutte le classi dirigenti sono andate deteriorando", ammette Barca. Ma resta il fatto che, da sinistra, avrebbe voluto Meloni nella sua squadra.

E ancora, riprende: "Il governo è uno strano mix. È orgogliosamente di destra però ci sono due destre dentro: una molto simile, me lo lasci dire, al neoliberismo di Mario Draghi, che considero seriamente di destra. Poi una destra più antica, corporativa, di protezionismo controllato, che protegge pezzi di società e non il welfare universale. E Meloni è tutte e due queste parti", conclude Fabrizio Barca nella sua analisi.