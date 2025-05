George Simion gela la sinistra: "Stessa linea di Giorgia Meloni"

George Simion ha trionfato al primo turno delle presidenziali in Romania e ora non resta che attendere il ballottaggio. Un risultato, quello del leader dell'ultradestra, che ha subito scatenato le reazioni della sinistra. E c'è addirittura chi punta a mettergli i bastoni tra le ruote. Nonostante il successo alle urne, per Simion "non c'è tempo per festeggiare. Lo faremo quando la Romania eviterà la bancarotta e tornerà alla normalità". Raggiunto dal Corriere della Sera, il leader dell'Alleanza per l'Unione dei Romeni ammette che "nessuno si aspettava un tale successo. È il segno che i romeni vogliono cambiare il governo".

Sulla politica estera Simion ha le idee chiare e dice di ispirarsi a Giorgia Meloni: "Avremo la stessa linea in politica estera dell'Italia. Adotteremo la stessa strategia di Meloni". E questo vale anche sull'Ucraina: "Saremo nella stessa posizione solo se gli ucraini rispetteranno i diritti delle minoranze, perché abbiamo mezzo milione di romeni lì e loro non rispettano i loro diritti in materia di chiesa e scuola: cercheremo di imporlo alla parte ucraina. Ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda nel condannare la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Sosteniamo una Nato forte e sosteniamo un'alleanza forte con l'amministrazione di Trump". Sulle politiche di difesa, il leader nazionalista, poi, sottolinea: "Voterò contro il riarmo dell'Unione europea perché per scopi militari abbiamo la Nato e non serve creare una nuova forma di alleanza militare".