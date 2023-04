Carlo Calenda scatenato contro Renzi: "Mai preso soldi dai dittatori"

15 aprile 2023 a

a

a

Non solo è finita, ma è finita malissimo. A stracci. A insulti. Si parla della fine del Terzo Polo (mai nato), della rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra Azione e Italia Viva. Rottura seguita, come detto, da violentissime accuse reciproche.

L'ultimo capitolo, le clamorose parole di Calenda, parole riversate su Twitter, laddove ha cinguettato: "Non ho preso finanziamenti per il partito da speculatori stranieri e intrallazzatori. Non ho mai incontrato un magistrato se non per ragioni di servizio. Mai sono entrato nelle lottizzazioni del Csm". E ogni riferimento a Renzi non è puramente casuale.

Ma non è finita: "Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità. Non ho accettato soldi a titolo personale da nessuno, tanto meno da dittatori e autocrati stranieri", riprende Calenda in un attacco violentissimo. Tanto che ci si chiede se il leader di Italia Viva, ora, possa anche pensare a una querela.

Quindi Calenda rincara ulteriormente la dose ricordando di aver "rotto con il Pd quando ha tradito la parola alleandosi con Renzi e i 5S. Ho rotto con Letta quando ha trasformato l'agenda Draghi in quella Bonelli/Fratoianni/Di Maio. Non sono caduto nella fregatura di Renzi e Boschi sul finto partito unico". Ancora a chi lo accusa di aver rotto per questioni personali dice "gli Ego o la litigiosità non c'entrano nulla. Tutti i politici hanno un Ego. Per quello di Bonino consiglio di rileggersi Pannella. C'entra la volontà di fare politica in modo serio, onorevole e onesto. Buona giornata", aggiunge un Carlo Calenda avvelenato e scatenato.

Ma la vera bomba è l'ultimo tweet, la replica alle accuse di Bonifazi: "Ps a Bonifazi che mi accusa di assenze. È una classifica fatta su 25 giorni di voti già superata. Quando non ero in Senato ero a fare iniziative sul territorio per azione e iv. Non ero a Miami con il genero di Trump o in Arabia a prendere soldi dall’assassino di Khashoggi". Boom