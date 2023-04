Sondaggio-Pagnoncelli, Meloni? "Il confronto con novembre", sinistra ko

19 aprile 2023 a

Giorgia Meloni "è ben salda nel suo ruolo". Nonostante le opposizioni si aggrappino a tutto pur di minare il suo governo, il premier non demorde. Lo conferma il sondaggio di Nando Pagnoncelli. Il sondaggista, ospite di DiMartedì il 18 aprile su La7, alla domanda "dal punto di vista politico, la Meloni in questa fase...?". E la maggioranza, il 47 per cento, è convinta che il presidente del Consiglio "sia ben salda nel suo ruolo".

Di diverso parere il 38 per cento degli intervistati, convinto che la leader di Fratelli d'Italia "non ha più la sicurezza dei primi tempi, sembra disorientata". Solo il restante 15 "non sa" o "non indica". Ancora più interessante, per Pagnoncelli, il dato che riguarda il suo operato. "Il 44 per cento, ancora oggi - prosegue nello studio di Giovanni Floris - esprime un giudizio positivo. Cosa significa? Che il picco più alto raggiunto dalla Meloni era a novembre e dicembre del 49 per cento, oggi è al 44, ha perso pochi punti, è normale nella storia dei governi".

Oltre alla Meloni, mantiene stabilità anche il suo partito, Fratelli d'Italia. FdI rimane saldamente al primo posto, così come confermato dall'ultima rilevazione di Swg. I dati parlano chiaro: quello del premier si conferma saldamente il primo partito italiano con il 29 per cento e un leggero calo dello 0,3. Buone notizie anche per l'alleato Matteo Salvini. La Lega si riporta vicina alla doppia cifra, raggiungendo il 9,4 (+0,6).