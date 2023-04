25 Aprile, assalto al governo fallito: il voto del centrodestra disinnesca il Pd

20 aprile 2023 a

La trappolina? Fallita miseramente. Il governo di centrodestra ha dimostrato, qualora servisse ancora una prova, di rappresentare la maggioranza degli italiani e di essere unito, difendendoli, sui pilastri della nostra Repubblica. E uno di questi è proprio il 25 Aprile. La sinistra e le opposizioni avevano presentato una mozione in Parlamento semplicemente per il gusto di mettere in difficoltà la maggioranza. E il centrodestra ha risposto come si fa in questi casi, mettendo davanti a tutto l'identità e gli elementi fondativi della nostra Repubblica. I moderati infatti hanno votato insieme alle opposizioni la mozione che è stata approvata.

L’Aula del Senato ha approvato infatti all’unanimità la mozione sul 25 aprile presentata dalla minoranza parlamentare. Approvata anche quella della maggioranza, ma con 78 sì, 29 no e 26 astenuti. FdI, FI, Lega e Civici d’Italia hanno votato favorevolmente entrambe i testi, il gruppo Azione-Iv si è astenuto su quello firmato del centrodestra, mentre Pd, Avs e M5s hanno votato contro quello della maggioranza.

E in questo quadro vanno anche registrate le parole della senatrice a vita Liliana Segre che era stata tirata per la giacchetta dalle opposizioni. E puntuale oggi è arrivata la smentita: "La senatrice a vita Liliana Segre, precisa di non essere promotrice, né firmataria di alcuna mozione, di quelle oggi in discussione nell'Aula del Senato". Insomma l'assalto alla maggioranza e al governo è fallito.