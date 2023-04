Elly Schlein, "ma che ha detto?": disastro davanti a tutti, chi la asfalta

20 aprile 2023 a

a

a

La prima conferenza stampa di Elly Schlein è durata un’ora e mezza di risposte sostanzialmente evasive. Ha detto tutto e niente la segretaria del Pd, che evidentemente non voleva scontentare nessuno, soprattutto in questa prima fase un po’ delicata dal punto di vista degli equilibri interni. Il Foglio ha fatto un resoconto un po’ “particolare” della conferenza della Schlein e ha restituito gli umori e i pensieri degli addetti ai lavori, che si aspettavano qualcosa di più a livello di contenuti.

"Sì, sono favorevole". Elly Schlein ora getta la maschera, qui crolla il Pd

Tanto che, secondo il Foglio, alcuni giornalisti si sarebbero guardati dopo un’ora e mezza e avrebbero posto un quesito di difficile soluzione: “Ma che ha detto oggi? Qual è il titolo?”. D’altronde la Schlein si è giustificata ricordando di essere segretaria soltanto da un mese: come a dire, che cosa volete da me? Era però lecito aspettarsi qualcosa di meglio, soprattutto alla luce della grande fiducia che sembrano riporre in lei gli elettori di centrosinistra, che nelle ultime settimane hanno riportato il Pd sopra il 20% in tutti i sondaggi.

"Davvero sta zitta?". Porno-porcata contro FdI, Schlein sta perdendo la faccia

Il Foglio ha riassunto tutti i temi che la Schlein si è limitata soltanto a sfiorare, senza dare risposte concrete. Maternità surrogata? “Sono favorevole ma ascolto anche gli è contrario”. L’orsa del Trentino va abbattuta? “Sono molto attenta al benessere animale, ma saranno le autorità a decidere, non ho letto la sentenza del Tar”. E così via su qualsiasi altro tema: insomma, la Schlein non si è voluta sbilanciare nella sua prima conferenza stampa, ma il fatto di non aver detto praticamente nulla di interessante non depone a suo favore.