Fratoianni protesta per il Cdm del Primo maggio? "Forse...", pazzesco sospetto

Le festività innervosiscono Nicola Fratoianni (foto Ftg). Il segretario di Sinistra Italiana, in attesa di fornire ancora valide spiegazioni sul caso Soumahoro, prima si scatena in merito alle polemiche sul 25 aprile, parlando di «altra puntata della sit-com del camerata La Russa», poi attacca il presidente del Senato che «fa contro-programmazione e per la festa della Liberazione va a Praga», infine scoppia: «Ora pure il Consiglio dei Ministri il 1 Maggio!». Un vero scandalo un governo che lavora nei giorni di festa. Comunque, Nicola si rilassi: lui non deve essere presente.