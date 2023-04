Governo sotto, ira-Giorgetti: “Non si rendono conto”, chi erano gli assenti

27 aprile 2023 a

La maggioranza è finita sotto alla Camera sul Def tra lo stupore generale, in primis dell’opposizione, che ha impiegato un po’ di tempo prima di realizzare quanto accaduto. Non è passata la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio: servivano almeno 201 voti a favore e ne sono arrivati soltanto 195. In totale sono 45 i deputati dei quattro gruppi di maggioranza che non erano presenti al voto sullo scostamento.

Ecco i numeri dei tabulati: 14 di Fratelli d’Italia erano assenti (9 in missione), 15 della Lega (4 in missione) e 14 di Forza Italia (5 in missione). In percentuale sono state pesanti soprattutto le defezioni del partito di Silvio Berlusconi, con un terzo dei deputati che non hanno votato. “Nessun segnale politico al governo, ci mancherebbe”, hanno precisato autorevoli fonti azzurre. I malumori interni alla maggioranza però crescono, come testimonia la ramanzina a caldo del ministro Giancarlo Giorgetti: “I deputati non si rendono conto”.

Tra gli assenti spicca il nome di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia e in missione. Soltanto Francesco Maria Rubano ha però deciso di parlare apertamente: “Ero a Roma. Sono stato in conferenza stampa con il coordinatore nazionale Tajani per la presentazione della 'due giorni' di Fi a Milano ai primi di maggio. Mi sono recato in Aula - ha spiegato all’Adnkronos - ho preso regolarmente la scheda dai commessi, poi sono andato in bagno e non sono riuscito a raggiungere in tempo l'emiciclo. Sono arrivato, purtroppo, a operazioni di voto concluse”.