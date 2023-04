Sondaggio Termometro Politico, "tutto merito degli americani": la sentenza sul 25 aprile

29 aprile 2023 a

Termometro Politico ha condotto svariati sondaggi, uno dei quali sul 25 aprile. I risultati sono sorprendenti, ma forse fino a un certo punto: per il 43,4% degli intervistati la liberazione dell’Italia nella seconda guerra mondiale è merito soltanto degli alleati angloamericani, mentre per il 35,1% bisogna ringraziare soprattutto la lotta partigiana e quindi la Resistenza.

A proposito della festa della Liberazione, i valori che rappresenta sono alla base della Repubblica per il 44,4% degli italiani. Una maggioranza che però non è schiacciante e che conferma come ci siano delle divisioni ben radicate su questo tema: il 30,4% sostiene che la ricorrenza ha valore ma solo se non viene strumentalizzata da una parte politica, mentre il 12% ritiene che ha senso festeggiare il 25 aprile ma solo se attualizzato. Infine c’è una minoranza - che però non può essere definita irrilevante - che addirittura rinnega la Liberazione: si tratta dell’11,8% degli intervistati, secondo cui il 25 aprile è una sconfitta e non una vittoria.

In definitiva, da questo sondaggio risulta che la festa della Liberazione ha ancora un valore, ma non per tutti è lo stesso. Anche tra chi la considera tra i valori fondanti della Repubblica ci sono dei distinguo: c’è appunto chi vuole “attualizzare” la ricorrenza, ovvero ricordando e sostenendo tutte le lotte per la libertà contro le dittature e le occupazioni presenti nel mondo di oggi.