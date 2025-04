Sinistra, in 48 ore inventati due blitz squadristi: i dem puntano sulle balle

Dell’antifascismo, come di altre cose meno nobili, non si butta via niente. Tutto fa brodo e può entrare nel grande minestrone che ormai è diventato il 25 aprile, da tempo trasformato da Festa della Liberazione in manifestazione identitaria della sinistra; del Pd e della Cgil, in particolare. Il rischio è che può accadere che nel piatto vengano messi ingredienti che c’entrano poco, al punto da alterarne il gusto e renderlo digeribile solo per stomaci forti. Il sindacalista della Cgil di Genova e la fornaia di Ascoli discendente dei partigiani. Chi sono costoro? Due esempi di antifascismo tirato per i capelli, uno finto, l’altro posticcio.

Qualche settimana fa, un dirigente locale della grande organizzazione rossa che fa capo a Maurizio Landini aveva denunciato di essere stato aggredito da due camicie nere dei nostri tempi. Era scesa in piazza mezza città. La candidata del campo largo a sindaco del capoluogo ligure, Silvia Salis, ne aveva approfittato per fare un po’ di campagna elettorale, denunciando il clima insano che ormai si respira in città e tutta la sinistra, locale e nazionale, le aveva fatto il coro. Si era visto pure il pm che voleva condannare l’attuale viceministro leghista, Edoardo Rixi, per una questione di rimborsi spese; poi assolto. Tutti a rivendicare la bellezza della piazza democratica. Risultato? La Procura genovese, naturalmente dopo aver fatto passare il 25 aprile, per non rovinare la festa, ha indagato l’esponente della Cgil per simulazione di reato: è accusato di essersi inventato tutto.