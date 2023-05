Meloni, commozione ai funerali di Augello: "Quando mi disse, sto morendo"

02 maggio 2023 a

Si commuove Giorgia Meloni ai funerali del senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello. Il presidente del Consiglio prende infatti la parola durante la celebrazione delle esequie: "Non è una cosa facile quella che Andrea ha voluto facessi questa mattina, non solo perché io gli volevo sinceramente bene ma anche perché è difficile parlare al funerale di un uomo che avrebbe detestato essere compatito. E io credo che questa sia anche la cosa che più di tutte ha sofferto del male che ce lo ha portato via. Per le persone che amava sapeva di essere un punto di riferimento insostituibile". Prosegue Meloni: "Andrea era un uomo coraggioso, capace, spavaldo. Non era una buona notizia ritrovarselo come avversario perché sapeva essere implacabile. Era capace anche di una umanità straordinaria e di una ironia incredibile, sapeva ridere di tutto Andrea e sapeva far ridere di tutto".

Quindi la premier si commuove ricordando quando lui le disse del suo male: "Mi aveva chiesto un appuntamento urgente, gli dico 'dimmi Andrea, ho 20 minuti'. Lui mi guarda e senza muovere un muscolo mi dice 'sto morendo'. Io non riesco a dire niente e allora lui mi guarda e fa 'non fare così Giorgia, pensa a me che devo dirti che sto per morire in 20 minuti'. Andrea era così".

Giorgia Meloni dice di conservare ancora "messaggi di qualche giorno fa pieni di idee, valutazioni, consigli" ma "per rispetto all’uomo che era non dirò cose patetiche, perché lui non lo avrebbe sopportato. Dirò che saremo degni dei sacrifici che quella generazione ha fatto per consentirci di vivere questo tempo, delle aspettative che aveva, dei progetti che non ha potuto realizzare e che forse ora sono alla nostra portata, dei sogni apparentemente infranti e di quelli taciuti. Ci saremo come ci sei stato tu Andrea, per noi".