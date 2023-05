Berlusconi, "avvistati al San Raffaele": chi è andato dal Cav

05 maggio 2023 a

È in fase di recupero Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da un mese esatto per curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Secondo fonti ospedaliere, il leader di Forza Italia avrebbe passato una "notte tranquilla" in attesa di domani, quando è atteso un suo intervento alla convention milanese di Forza Italia iniziata oggi. Non si sa ancora, però, se l'ex premier interverrà attraverso un videomessaggio oppure con una telefonata.

Intanto oggi, venerdì 5 maggio, il Cavaliere ricevuto la visita della figlia Barbara e del fratello Paolo. Dall'ospedale trapela una voce secondo cui Berlusconi starebbe provando in tutti i modi a convincere i medici a lasciare il San Raffaele entro domani mattina così da poter far sentire la propria voce dal vivo alla convention del suo partito. Al momento, però, non ci sarebbe ancora aria di dimissioni.

Il leader azzurro, comunque, non si sarebbe dato per vinto e pare stia scalpitando per tornare a casa. Secondo alcuni, al suo medico personale, Alberto Zangrillo, avrebbe detto più volte di voler essere presente fisicamente alla kermesse azzurra. Questa eventualità, però, preoccupa sia i medici che i figli del Cav, i quali vorrebbero evitare una ricaduta. A conferma del fatto che Berlusconi difficilmente lascerà l'ospedale nelle prossime ore è il fatto che una troupe televisiva è stata avvistata poco prima delle 16 proprio al San Raffaele. L'ipotesi è che gli operatori siano andati lì per registrare il videomessaggio del Cav che sarà trasmesso in chiusura della convention.