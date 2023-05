Vittorio Feltri, Pietro Senaldi: "Situazioni difficili, cosa ci insegna la sua gioventù"

12 maggio 2023 a

Continua a tenere banco il problema del caro affitti, con gli studenti universitari che stanno portando avanti le proteste nelle principali città italiane. A L’aria che tira, su La7, Pietro Senaldi è intervenuto sul tema facendo una premessa: “Il ministro Valditara ha sbagliato a buttarla in rissa. Mi sembrava che all’inizio la politica avesse preso il problema in maniera seria e imparziale, quest’uscita ha degenerato l’approccio”.

Poi il condirettore di Libero ha preso le difese di Vittorio Feltri, che è stato criticato per l’editoriale pubblicato nell’edizione odierna. “Conosco bene la vita di Vittorio - ha dichiarato Senaldi - quando dice ai giovani ‘fatevi il mazzo, non la tenda’ so che non ha avuto degli inizi facili e so che lui il mazzo se l’è fatto abbastanza da giovane. La gioventù di Vittorio ha molto da insegnare: lavorava, studiava, viveva in situazioni molto difficili, cosa che non tutti fanno e hanno fatto”.

“A dettare legge in campo immobiliare, come in ogni settore, è il mercato - aveva scritto Feltri su Libero - pertanto è assurdo protestare: quaranta metri di pavimento in locazione richiedono l’esborso di quasi mille euro mensili. Presto le piazze nei pressi degli atenei milanesi si trasformeranno in tendopoli. Sarà una follia, giacché i nostri giovani ignorano che esiste il pendolarismo, a cui tutti quelli della mia generazione, senza contare i nostri figli, si sono sottoposti per laurearsi nel capoluogo lombardo”.