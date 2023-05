Giuseppe Valditara: "Affitti? Colpa della sinistra". E la Schlein impazzisce

10 maggio 2023 a

Sul caro affitti e sulla protesta degli universitari in corso nelle grandi città è scontro politico. Ad accendere la miccia è stato il ministro Giuseppe Valditara: “Io credo che il problema è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra. Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”.

Un attacco che ha fatto infuriare i sindaci, a partire da Matteo Lepore: “Il ministro è disinformato, dovrebbe sapere che il diritto allo studio è una prerogativa del governo e delle Regioni”. Perplesso anche Beppe Sala, che si è chiesto se quella di Valditara fosse una battuta o una riflessione seria: “Credo che con questa affermazione il ministro illumini il Paese rispetto a quello che lui è. Se è una battuta, rispondo con una battuta: magari è così perché gli studenti hanno più voglia di stare nelle città di centrosinistra che non di centrodestra perché accolgono la loro complessità e le loro problematiche”.

Sulla questione è intervenuta anche Elly Schlein, che ha espresso solidarietà agli studenti a nome del Pd: “Continueremo a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull'errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro. Serve investire di più anche sugli alloggi popolari. Il tema della casa è per noi centrale e ho avuto modo di ribadirlo anche ieri dicendo che per le priorità sono casa, lavoro, clima, attuazione del Pnrr, salari e non le questioni delle riforme costituzionali”.