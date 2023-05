Elly Schlein contestata dagli universitari: "Dov'era il Pd?", passerella finita male

11 maggio 2023 a

a

a

Elly Schlein ha incontrato a Roma gli studenti universitari de La Sapienza che stanno protestando contro il caro affitti. “Siamo stati invitati a passare al presidio - ha dichiarato la segretaria del Pd - mi hanno detto che hanno ottenuto un tavolo con la Regione e che domani faranno un’assemblea. Ho assicurato il supporto del Pd a questa mobilitazione per un’emergenza vera. Ho chiesto di tenermi aggiornata, noi appoggiamo queste battaglie in Parlamento e nelle istituzioni locali”.

Il grande imbroglio da 330 milioni di euro: caro-affitti, bomba su Elly Schlein

La Schlein è però stata contestata da alcuni studenti, in particolare da uno appartenente a Cambiare Rotta, il collettivo che sta animando la protesta contro il caro affitti. “Il Pd - ha domandato - dov’era quando studenti come noi sono stati manganellati a Bologna? Sono stati manganellati sgomberati universitari per il diritto alla casa. Lei cosa ha da dire alla sua città?". Il momento è stato immortalato in un video, che è stato rilanciato da Cambiare Rotta con un’aggiunta: “Non abbiamo potuto accettare silenziosamente la passerella di Elly Schlein per riverniciare la faccia del Pd”.

“Gli stessi colpevoli - hanno spiegato gli studenti - della liberalizzazione del mercato degli affitti con la 431/98 e della deregolamentazione del lavoro con il Jobs Act, il tutto con il beneplacito dei sindacati concertativi. Non ci dimentichiamo i veri colpevoli di questa situazione, continuiamo la lotta in Sapienza, sotto al Miur e in giro per l'Italia. Verso lo sciopero generale del 26 maggio di Usb, l'unica data conflittuale contro questo governo".