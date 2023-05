Silvio Berlusconi, lo schiaffo: "Chi non vota non è italiano"

Salvatore Dama 13 maggio 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi torna con un nuovo video. Stavolta più breve di quello rilasciato in occasione della convention di Forza Italia. Pochi minuti. Destinati ai social e ai telegiornali. Il set è allestito di nuovo al San Raffaele, dove il Cav è ancora ricoverato dallo scorso 5 aprile.

Sfondo celeste, bandiere, la scrivania, una foto che lo ritrae davanti alla scritta “Forza Silvio”, i libri che contengono i migliori discorsi dell’ex presidente del Consiglio. Silvio esordisce con un filo di voce. Poi, piano piano, prende il ritmo. Un po’ legge dai fogli che ha davanti e po’ dal prompter. Si vede che sta meglio rispetto a qualche settimana fa (ed era anche girata voce di possibili dimissioni). Però non tanto bene da rituffarsi nella consuetudine politica quotidiana.

INARRESTABILE

Il fatto è che Berlusconi non si risparmia, nonostante i familiari predichino calma. Sa che siamo alla vigilia di un turno amministrativo difficile. Ci sono alcune città dove il centrodestra è in bilico. Potrebbe arrivare la prima battuta di arresto dopo le elezioni politiche di settembre e le Regionali di febbraio. Così Silvio prova a dare una mano. Diramando un invito al voto rivolto agli elettori di Forza Italia, mentre gli altri leader della coalizione - Meloni e Salvini chiudono la campagna elettorale a Brescia, al fianco del candidato Fabio Rolfi.

La troupe incaricata di registrare il videomessaggio è arrivata al San Raffaele in mattinata. E non è stata l’unica visita della giornata. A turno si sono visti entrate le figlie Marina e Barbara, il fratello Paolo, l’amico Fedele Confalonieri.

«Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele», esordisce il leader azzurro, «ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca. Spero di uscire presto da qui». Poi entra nel vivo del messaggio: molte città importanti vanno alle urne e Berlusconi ricorda a tutti gli elettori «il dovere di andare a votare perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano».

Forza Italia, sottolinea il Cavaliere, è «la spina dorsale della maggioranza di governo» e «voglio ringraziare quegli elettori che nei settecento comuni, là dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto, perché questo voto alle amministrative può incidere sul peso del nostro governo».

L’impegno berlusconiano viene salutato con affetto da alleati ed esponenti di Fi. «Silvio è un leone, vado fierissima di lui», dice Giorgia Meloni da Brescia. «Mando un enorme applauso a Silvio Berlusconi», dichiara Matteo Salvini, «è un grande amico e per l’Italia ha fatto tanto. Sta combattendo, sta lottando, quindi gli arrivi l’applauso di Cologno», è il saluto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture dall’hinterland milanese, dove sta comiziando.

REAZIONI

«Berlusconi in campagna elettorale è sempre presente e lo fa utilizzando ad arte ogni veicolo possibile», spiega Paolo Barelli, “anche in questo momento, dal San Raffaele, riesce a essere il miglior comunicatore di Forza Italia e un riferimento forte e insostituibile», conclude il capogruppo azzurro alla Camera. Il video di Silvio è «una ulteriore prova di amore per il centrodestra, di volontà di guidare con forza e coraggio Fi, per il sostegno all’azione politica di tutti i candidati impegnati nelle elezioni amministrative», scrive in una nota il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri.