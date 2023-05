Pisa, ballottaggio Conti-Martinelli: schede contestate e riconteggio

16 maggio 2023 a

Clamoroso a Pisa. Il centrosinistra costretto ad aggrapparsi al ballottaggio per evitare un nuovo tonfo nella città toscana. Il candidato dei progressisti , Paolo Martinelli ha raccolto il 41,12 per cento dei voti. Il candidato del centrodestra, Michele Conti, sindaco uscente ha raccolto il 49,96 per cento dei voti. Un risultato che per un soffio non regala ai moderati la riconferma. E così la sinistra torna a tremare in Toscana. Lo spoglio di Pisa è stato al cardiopalma con il candidato del centrodestra sempre di poco sopra il 50 per cento, soglia che gli avrebbe permesso di vincere al primo turno. Secondo il Pd a Conti mancherebbero 17 voti per essere rieletto.

E almeno 25 schede sono state contestate. Secondo il centrodestra invece a Conti mancherebbero 4 voti. E così si va al riconteggio. Poi nella notte il risultato che porta i due candidati al ballottaggio del 28 e del 29 maggio. La sinistra spera di raccogliere qualche voto da Auletta e qualche consenso dal Terzo Polo di Rita Mariotti che ha raggiunto l'1,3 per cento. Ma la sensazione, guardando i numeri è che il centrodestra, già a un soffio dalla vittoria, potrebbe nuovamente vincere nella Toscana rossa che ormai perde pezzi e che non ha certo onorato "l'effetto Schlein". Che non c'è più...