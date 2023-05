Elly Schlein ci prova: "Amministrative? Noi avanziamo e la destra frena"

16 maggio 2023 a

Attenzione: Elly Schlein ha le traveggole. Nel giorno successivo alle amministrative, la segretaria del Pd commenta l'esito del voto. Una tornata elettorale in cui l'effetto-Schlein, semplicemente, non si è visto (o meglio, lo ha visto solo Repubblica, che ha proposto un titolo che ha strappato più di una risata e che, nei fatti, è stato smentito anche da La Stampa, l'altro quotidiano d'area, che ammetteva: "Al centrodestra il primo round", con vista sui ballottaggi).

Già, perché al primo turno il centrodestra ha vinto in quattro capoluoghi ed è davanti anche ad Ancona. Dunque sempre il centrodestra ha trionfato a Latina, mentre anche in Toscana sia Massa sia Siena vanno al ballottaggio, mentre Pisa è stata vinta al primo turno dalle forze di governo. Ma, soprattutto, il Pd non si è schiodato dalle percentuali ottenute alle politiche. Anche a Brindisi, dove i dem si sono presentati con i grillini, l'alleanza stenta.

E sulla base di questi presupposti, ecco che Elly Schlein commenta: "Siamo molto soddisfatti dei risultati di ieri è siamo fiduciosi sui risultati ai ballottaggi. Abbiamo vinto al primo turno in città importanti come Brescia e Teramo, due città molto rilevanti per noi". E ancora, qui le traveggole si fanno più evidenti: "Siamo convinti che ci siano i presupposti per vincere nelle città. Avanziamo e la destra frena, probabilmente anche chi li ha votati si rendono conto delle difficoltà, i problemi nell'attuazione del Pnrr, il mancato contrasto alla precarietà". Convinta lei...

Secondo l'armocromosegretaria, "nel giro che abbiamo fatto in campagna elettorale abbiamo riscontrato tanto entusiasmo, una nuova speranza, questo clima che si respira si è tradotto in una capacità di passa parola, che ha premiato. Il Pd deve continuare a stare nei territori a coltivare la politica dell'ascolto. "La sfida è ancora aperta e siamo in condizione di convincere e di vincere", rimarca.

Poi ecco che però Elly Schlein, di fatto, chiede soccorso a Giuseppe Conte: senza il suo appoggio e quello del M5s, infatti, al ballottaggio il Pd rischia di perdere altre città. Interpellata sulla possibilità di fare comizi insieme al leader grillino, risponde: "Non abbiamo fatto l'agenda ma confermiamo la piena disponibilità ad incrociarci con i leader delle altre forze a cui siamo alleati". Già, "piena disponibilità". O meglio: unica speranza.