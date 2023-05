Berlusconi torna a casa? "Quando sarà dimesso", l'indiscrezione

18 maggio 2023 a

Possibili dimissioni in vista per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A quanto si apprende, ci sono "buone probabilità" che l’ex premier possa lasciare già domani l’Irccs di via Olgettina, dove era arrivato mercoledì 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Inizialmente in terapia intensiva, il Cavaliere era stato trasferito in degenza ordinaria domenica 16 aprile. Risolta l’infezione respiratoria, proseguono infatti le cure per la malattia ematologica e i controlli costanti dei parametri. Saranno le prossime ore a stabilire se la nuova ipotesi di dimissioni potrà o meno diventare certezza.

Già ieri 17 maggio, in Transatlantico, a Montecitorio, erano cominciate a circolare le voci sull’imminente ritorno a casa di Berlusconi. In tanti tra gli azzurri, che stanno vivendo con ansia la lunga convalescenza del loro leaader e si sentono senza una guida, sperano in un rientro ad Arcore il prima possibile, entro il week end (i rumor dicono venerdì). In realtà’, raccontano autorevoli fonti azzurre, sarebbe il Cav a scalpitare per lasciare l’ospedale nel fine settimana. Ma a frenare ancora una volta sarebbero l’equipe medica guidata da Alberto Zangrillo e i familiari di Berlusconi preoccupati da una eventuale ricaduta,

Anche due settimane fa, infatti, si era diffusa l’indiscrezione che sarebbe uscito dal San Raffaele per chiudere i lavori della convention forzista di Milano ma alla fine tutto è sfumato e il presidente di Forza Italia ha proseguito la degenza nel reparto ordinario, limitandosi a mandare un video messaggio di saluto alla kermesse di partito. Continuerebbe dunque il braccio di ferro tra Berlusconi, smanioso di riprendersi la tolda di comando, e i medici che starebbero valutando in queste ore tutti i pro e i contro di un eventuale dimissione. Da due settimane non viene diffuso il bollettino medico.