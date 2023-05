Lucia Annunziata, la voce che terremota il Pd: "Pare che la Schlein..."

22 maggio 2023 a

a

a

Ci sono già i primi mal di pancia nel Partito democratico per le candidature alle prossime elezioni europee. Tutti quelli che infatti, prima della vittoria di Elly Schlein alle Primarie per la segreteria del Pd pensavano a un seggio nell'Unione europea, ora tremano davanti all'indiscrezione secondo la quale la Schlein vuole rinnovare profondamente la rappresentanza del partito in Europa. Riporta La Repubblica in un retroscena che ora presidenti di Regione, sindaci e deputati che aspiravano alla testa di lista sono "assai preoccupati".

"Ho parlato con Bonaccini". Santanchè, patto con il Pd: piano senza precedenti

In particolare, pare che per quanto riguarda i capilista sarà proprio Elly Schlein in persona "a sceglierli, uno per uno", "privilegiando, se è possibile, figure esterne o rimaste fuori dal consueto circuito di correnti e correntine che fin qui ha gestito il Nazareno". E se la decisione della segretaria del Partito democratico dovesse essere confermata c'è da scommettere che i delusi dem saranno molti.

Dove si piazza la Lega, il sondaggio che cambia (davvero) i giochi

Peraltro, nel collegio meridionale, al quale aspira Michele Emiliano, si legge sempre su Repubblica, "la candidata non sarà - come lei crede e spera - Pina Picierno, attuale vicepresidente dell’Europarlamento" ma Lucia Annunziata. "Da qualche giorno gli spifferi del Transatlantico raccontano di un corteggiamento serrato" alla giornalista e conduttrice di Mezz'ora in più, che potrebbe non essere confermata in Rai. La Annunziata, che "quattro anni fa rifiutò le avance Pd, sarebbe la capolista ideale per il partito che Schlein ha in testa: grande reputazione, solide relazioni internazionali, epurata dalla destra. Imbattibile".