Sondaggio-Ghisleri, rivelazione in diretta: "Dov'è ora Elly Schlein"

23 maggio 2023 a

Nuova batosta per Elly Schlein. Le brutte notizie arrivano da Omnibus, nella puntata di martedì 23 maggio su La7. Qui Alessandra Ghisleri snocciola i numeri del suo sondaggio, quello riguardante la fiducia nei vari leader. Ed ecco che proprio qui arriva un colpo, l'ennesimo, di scena: la segretaria del Partito democratico, dopo l'exploit a ridosso delle Primarie, scivola e lascia a Giuseppe Conte il secondo posto. Più nel dettaglio, la Schlein dice addio al suo 27 per cento di consensi, per arrivare al 21/22.

Al primo posto, come da mesi a questa parte, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia nonché presidente del Consiglio ottiene un ottimo 37/38 per cento. A seguirla, come anticipato, il numero uno del Movimento 5 Stelle. L'ex premier si piazza al 26/27 per cento prendendo il posto della dem. Il tracollo della segretaria del Pd non è però una novità. Già nei giorni scorsi la direttrice di Euromedia Research ha parlato di un partito in caduta libera.

Nel suo sondaggio "perdono punti di percentuali: il Partito Democratico (-0.5 per cento), Italia Viva (-0.4 per cento), Forza Italia (-0.3 per cento) e Fratelli d'Italia (-0.2 per cento)". Mentre "guadagnano circa mezzo punto percentuale Alleanza verdi e Sinistra (+0.6 per cento) e il Movimento 5 Stelle (+0.5 per cento)". E, per quanto riguarda quest'ultimo, ad avere la meglio non è solo la forza politica dei pentastellati ma anche il loro leader.