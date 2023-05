Giorgia Meloni, la frase che zittisce tutti: "Dobbiamo seppellire i morti e voi..."

25 maggio 2023 a

Giorgia Meloni mette le cose in chiaro: il commissario per la crisi dell'Emilia Romagna, dopo l'alluvione, non è una priorità. Prima viene la ricerca dei fondi, il rispetto per le vittime, l'aiuto alle famiglie distrutte da questa calamità e poi allora si potrà parlare di nomi. E così in una conferenza congiunta con la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, il premier ha dato una risposta chiara a chi le chiedeva un nome per il commissario: "Sul tema del commissario sono francamente molto colpita dal fatto che sia questo il dibattito che vi interessa, mentre ancora si stanno celebrando i funerali delle persone. Noi ci stiamo occupando di ricostruire, di fare del nostro meglio, di trovare le risorse. Quando arriverà il tempo della ricostruzione ci occuperemo del commissario per la ricostruzione, oggi il mio principale problema non è chi spende i soldi, è trovarli".

E ancora: "Il sostegno dell'Unione può essere in questa fase molto importante: noi nelle prossime settimane, fatta la stima complessiva dei danni dell'alluvione faremo la richiesta dell'attivazione del fondo di solidarietà, cui purtroppo l'Italia ha già dovuto accedere altre volte". Infine ha concluso: "Avremo bisogno di un occhio di riguardo su questa regione, sugli altri fondi, dai fondi di coesione in poi. Già 9 Paesi hanno offerto la loro solidarietà, e che quello di von der Leyen è stato un segno di attenzione più che formale".