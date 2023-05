Giorgia Meloni, la profezia: "Pronti per entrare nella Terza Repubblica"

28 maggio 2023 a

Il premier Giorgia Meloni in un'intervista al Messaggero traccia la rotta dell'azione di governo sia sul fronte interno che su quello internazionale. Il presidente del Consiglio spiega quali sono i piani per il futuro e fa una riflessione che pone il Paese in una nuova dimensione politica: "Abbiamo preso un impegno chiaro con il popolo italiano e intendiamo rispettarlo: chi vince le elezioni deve poter governare per cinque anni, avere gli strumenti per farlo con velocità ed efficienza, e alla fine rimettersi al giudizio del popolo. Senza ribaltoni, senza inciuci di Palazzo, senza giochi di poltrone. Far entrare l’Italia nella Terza Repubblica è un obiettivo a portata di mano".

Poi sempre il premier ha spiegato quali sono gli obiettivi da raggiungere: "Per noi gli obiettivi irrinunciabili sono due: la stabilità dei governi e delle legislature, e il rispetto del voto dei cittadini nelle urne. Su questi due obiettivi abbiamo avviato un’interlocuzione con le forze di opposizione per capire su quale modello, e ce ne sono tanti, possa essere raggiunta la più ampia convergenza", sottolinea inoltre Meloni. "È un confronto che certamente proseguirà, siamo solo all’inizio ed è ancora presto per dire quale sarà la proposta che formalizzerà il governo, ma sono molto ottimista", aggiunge il premier. Guardando all'estero parla anche dei rapporti con la Cina: "Rispetto al rinnovo del memorandum con la Cina sulla ’Nuova Via della Setà è ancora presto per dire quale sarà l’esito della nostra valutazione, che è molto delicata e tocca interessi plurimi". "In ogni caso l’Italia è l’unico membro del G7 ad aver sottoscritto il memorandum di adesione, ma non è lo Stato europeo e occidentale che ha maggiori relazioni economiche e interscambi commerciali con la Cina", sottolinea Meloni, per la quale "questo significa che si possono avere buone relazioni, anche in ambiti importanti, con Pechino senza che necessariamente queste rientrino in un piano strategico complessivo".