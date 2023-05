Lucia Annunziata, Gasparri scatenato: "Immersa in un brodo di faziosità"

28 maggio 2023 a

Lucia Annunziata ha annunciato il suo addio alla Rai. E lo ha fatto in modo polemico con una lettera al vetriolo: "A questa scelta arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque". Il Codacons nella giornata di ieri ha chiesto a gran voce di fermare la messa in onda della puntata di oggi di In Mezz'Ora in più.

Un appello condiviso dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Non appaiono infondate le considerazioni del Codacons sul programma di Lucia Annunziata. Se la ex presidente, la ex conduttrice, la ex tutto si schiera apertamente contro il governo e rinuncia al programma in Rai assumendo una connotazione politica, che per la verità ha sempre avuto, è lei a fare una scelta di campo ed a schierarsi contro il governo. Come può quindi fare una trasmissione se assume un ruolo politico dicendo che non gli piace il governo e lavorare ancora in Rai, per fare delle affermazioni, come sempre, prive di fondamento ma ricche di faziosità?".

Poi la botta finale: "Fa l’oppositrice ma deve tenere ancora le sue mezz’ore ed ore intere di Rai sotto controllo. Il Codacons ne chiede la sospensione. Io invece penso che non sia necessario. Lucia Annunziata è immersa in un brodo di faziosità, livore e fanfaluche che la fanno passare direttamente in un grande mare di ridicolo. Pertanto non bisogna infierire su questi personaggi, che sono per l’appunto ridicoli. L’ Annunziata che dichiara guerra al governo ma resta ancora in tv".