Donzelli, "il vero effetto Schlein": ecco come il Pd ha favorito il centrodestra

C’è grande soddisfazione nel centrodestra per i risultati delle amministrative, in particolare per i tre capoluoghi toscani che sono stati vinti al ballottaggio. A Massa, Pisa e Siena - così come in tanti altri comuni - non si è verificato il cosiddetto “effetto Schlein”. “C’è stato, ma a nostro favore - ha commentato Giovanni Donzelli - a Terni la sinistra era assente, era una sfida tra un civico non ostile al centrodestra e il centrodestra. Anche Brindisi e Catania al primo turno, le soddisfazioni sono tante. Io sono soddisfatto della conferma in Toscana”.

Anche in casa Lega si esulta per i risultati degli ultimi ballottaggi: “Storiche vittorie ad Ancona e Brindisi - ha twittato Matteo Salvini - trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi. Non c'è che dire: un ottimo effetto Schlein”. Una frecciatina alla segretaria del Pd l’ha lanciata anche l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi: “La Schlein in Toscana non l’hanno proprio vista arrivare. Una vittoria schiacciante, senza appello, anche in contesti complessi, come a Massa”.

Si fa festa anche in Forza Italia: “Dopo aver conquistato al primo turno Sondrio, Treviso, Latina ed Imperia - ha twittato il sottosegretario Tullio Ferrante - il centrodestra ai (difficili) ballottaggi strappa alla sinistra Ancona e Brindisi e si conferma a Catania, Pisa, Massa e Siena. Elly Schlein, mi sa che neanche stavolta ti hanno vista arrivare”.