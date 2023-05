Alessandria, il sindaco Pd insulta il leghista: "Ci liberi dalle vostre ca***"

31 maggio 2023 a

Uno scontro davvero senza precedenti che dimostra quanto sia grande l'attenzione alla democrazia e al dibattito pubblico da parte della sinistra. Al consiglio comunale di Alessandra va in scena una lite durissima tra il sindaco Giorgio Abonante e il consigliere della Lega Mattia Roggero. Al centro del dibattito c'è il nuovo ospedale. Il consigliere espone il suo punto di vista con toni pacati e si rivolge direttamente al sindaco: "Se il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico sostiene che sull’Area Pam non si può fare il nuovo ospedale poi il consiglio comunale non può decidere diversamente".

Clicca qui per guardare il video della rissa in Consiglio comunale

E ancora: "Se si attraversa un semaforo rosso si viene multati. A Inail non serve un menù di aree tra le quali scegliere ma una variante, di un atto. Se si decide di andare verso una direzione si portino avanti gli atti di conseguenza, sennò si sta dormendo e la responsabilità politica della possibilità di perdere il progetto sarà solo vostra, ne dovrete rendere conto alla città. Il tempo della filosofia è terminato".Apriti cielo, il sindaco non gradisce il dissenso e interrompe più volte il consigliere del Carroccio: "Questo non è un confronto” ha tuonato Abonante, interrompendo Roggero “manca la dialettica, continui a dire le stesse cose. Siediti, così ci liberi delle tue minch***. Se hai rispetto delle altre persone ascolta quello che dicono. Io rispetto te, tu no, che continui a ripetere le solite stronzate. Impara a rispettare la gente in modo dialettico: il rispetto per le persone si fa con la dialettica, non è alzarsi e ripetere sempre le stesse cose senza ascoltare. Io ti rispetto molto più di quanto tu rispetti me".

Il consigliere della Lega risponde per le rime: "Abbia rispetto delle persone” ha controreplicato Roggero “questa amministrazione sta perdendo tempo, capiamo il suo imbarazzo, non è democrazia questa. Il sindaco abbia rispetto della minoranza e delle persone. Si vergogni di quello che ha detto, solo perché una persona o un partito la pensano diversamente da lei. Chi si crede di essere? Il re di Alessandria? Lei non può dire "ci liberi dalle vostre ca***". La seduta è stata sospesa. Ma di certo quanto accaduto dimostra quanto la sinistra usi metodi squadristi per zittire gli avvversari politici.