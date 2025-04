Alessandria, canta "Bella Ciao" al bar? Preso a testate

Aggredito da con un pugno e una testata perché cantava “Bella ciao”. È accaduto alcune sere fa a Roberto Giordanelli, fotografo alessandrino molto noto in città. «Erano le 7 di sera, io ero al bar che leggevo il giornale e c’erano dei bambini che ascoltavano sul telefono varie canzoni, tra cui “Bella Ciao”. A un certo punto hanno spento il telefono e io ho continuato a cantare “Bella ciao” quando dietro alle mie spalle è arrivato un energumeno che mi ha dato un pugno sulla nuca e, quando mi sono girato, mi ha dato una testata violenta nell’occhio. Poi ha continuato a minacciarmi qualificandosi come fascista e dandomi del “comunista di m**a”» ha raccontato lo stesso Giordanelli ai media locali. «Io mi sono poi allontanato più stupito che dolorante. Poi ho sporto denuncia e sono andato al pronto soccorso dove mi hanno dato 10 giorni prognosi», ha aggiunto il fotografo, invalido da alcuni anni e che si muove con l'ausilio di un deambulatore.

In difesa di Giordanelli è intervenuta anche la titolare del bar, che si torva in centro città, e altri avventori. «Cantavo per allegria, “Bella Ciao” è una canzone che viene cantata in tutto il mondo. Non ho paura, sono sempre stato antifascista e continuerò ad esserlo», ha aggiunto il fotografo.