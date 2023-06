Ucraina, Nicola Fratoianni: "Concordiamo con Elly Schlein"

03 giugno 2023 a

Una segretaria allo sbando: semplicemente Elly Schlein. Già, perché dopo il tracollo alle amministrative e le dure critiche ricevute dall'interno del suo stesso Pd, ecco che il Pd lo scorso giovedì si è andato a schiantare in Europa sulle armi un Ucraina.

Breve sintesi: Elly Schlein ha presentato un emendamento contro il dispositivo Ue che punta a rifornire Kiev anche con il fondo di rilancio. Ma il suo partito si è demolito: in 10 hanno votato sì alla proposta mentre un solo eurodeputato si è schierato con la leader. Insomma, Elly sta perdendo a tempo record il controllo del Nazareno, ammesso e non concesso che lo abbia mai avuto.

E oggi, sabato 3 giugno, a riprova del fatto che Elly Schlein stia sbagliando tutto, ecco arrivare le parole di Nicola Fratoianni, il quale si schiera armi e bagagli con la segretaria Pd. "Quanto accaduto a Strasburgo nel voto sulle armi impone una riflessione", premette il segretario di Sinistra Italiana. E ancora: "Noi concordiamo con Elly Schlein sul fatto che - prosegue il parlamentare - l'Asap si configura, visti i suoi contenuti, come qualcosa che va oltre la differenti posizioni sull'invio di armi a Kiev. Questo perché con il provvedimento si pongono le basi per l'ingresso in una fase di economia di guerra attraverso l'indebolimento di programmi di impronta sociale ed ecologista come il Ngeu, che dovevano servire a rilanciare l'Europa e la sua economia dopo la pandemia. È una questione maledettamente seria, che parla del futuro che immaginiamo per il continente", rimarca il comunista.

"Per questo - riprende - stupisce che la maggior parte del gruppo del Pd a Bruxelles abbia voluto scavare un solco tra sè e il resto della futura coalizione progressista proprio su questo punto. Se c'è qualcuno che lavora contro l'unità tra Pd, M5S ed Alleanza Verdi Sinistra è bene che se ne discuta in un confronto alla luce del sole, perché al contrario noi siamo certi che gli elettori ci chiedano di trovare la strada per convergere sulle questioni fondamentali e battere la destra", conclude Nicola Fratoianni. Una sorta di bacio della morte alla Schlein.