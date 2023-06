Silvio Berlusconi è morto aveva 86 anni. La diretta dal San Raffaele

12 giugno 2023 a

Silvio Berlusconi è morto. Da venerdì era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo e i figli erano arrivati stamattina a stretto giro al suo capezzale. Il primo era stato Paolo. Poi i figli, Marina, poi Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Il leader di Forza Italia, che aveva 86 anni, si trovava nel reparto di degenza ordinaria dallo scorso 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica, patologia di cui il leader azzurro soffriva da due anni.

Intorno alle 9,30 Paolo Berlusconi è entrato all'ospedale a bordo della sua auto passando per il passo carrabile di via Olgettina. Pochi minuti dopo su una macchina dai vetri oscurati è arrivata la primogenita Marina che ha fatto il suo ingresso dal civico 60 di via Olgettina. Stesso ingresso utilizzato da Eleonora. E subito dopo da Barbara. A stretto giro è giunto al San Raffaele anche il secondogenito Pier Silvio.

Secondo quanto riportava Lapresse le condizioni di salute di Silvio Berlusconi entrato in ospedale per accertamenti, non erano migliorate e c'era forte preoccupazione sullo stato di salute del leader di Forza Italia. La situazione è poi precipitata nelle ultime ore.

Ore 11,35 - Casini: "Sai che ti ho voluto bene"

"Con la scomparsa del presidente Berlusconi se ne va un’epoca della storia italiana e delle nostre vite", scrive su Instagram Pier Ferdinando Casini. "Nella mia mente - riprende l’ex presidente della Camera - si affollano un’infinità di ricordi: alcuni belli ed anche divertenti che hanno segnato la nostra amicizia, altri più amari, com’è inevitabile nelle cose di questo mondo. Silvio è stato un grande della vita italiana e penso che, a questo punto, dovrebbero riconoscerlo anche i suoi oppositori: il che non significa condivisione, ma rispetto". "Ho negli occhi l’ultima passeggiata che feci con lui nel parco della sua villa ad Arcore, dopo la riconferma del Presidente Mattarella: addio Silvio, tu sai che, nonostante i nostri contrasti, ti ho voluto bene!", conclude Casini.

Ore 11,30 - La Russa: "Una cosa è sicura c’è una Italia prima e dopo Silvio"

"Una cosa è sicura c’è una Italia prima e dopo Silvio Berlusconi. Berlusconi ha cambiato la politica italiana e non solo. È stato un uomo che cambiava il rapporto con il mondo, con le persone, con la società". A dirlo, in collegamento con il Tg1, il presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha confermato la disponibilità del Senato per la camera ardente.

Ore 11,22 - Dell'Utri in lacrime: "Mi viene a mancare un fratello"

"Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello. Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole". Lo dice all’Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell’Utri, l’ex senatore di Forza Italia.

Ore 11,21 - Galliani: "Un vuoto che non sarà mai colmato"

Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente". Così in un post su Twitter.

Ore 11,20 - Calderoli: "Piango Silvio, amico di tanti momenti"

"Ho pianto prima mio padre, poi ho pianto mia madre, come tutti arrivato alla mia età ho pianto alcuni amici carissimi, affetti veri, di cui faccio fatica anche solo a parlare. Oggi piango Silvio, amico di tanti momenti, di tanti anni insieme, di tante risate e anche di tanti momenti difficili". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia. "Le rispettive malattie - prosegue Calderoli - i rispettivi lutti: tante volte ho ricevuto il suo abbraccio e lui il mio. È difficile dire altro. Quello che ha fatto Silvio Berlusconi da imprenditore, da presidente del Milan e da uomo delle nostre istituzioni lo consegniamo alla storia del nostro Paese, che ha contribuito a rendere grande. Io oggi ricordo l’amico Silvio, piango l’amico, con una preghiera che so che apprezzerebbe, mandando un grande abbraccio alla sua grande famiglia, ai suoi figli, a tutti quelli che gli volevano bene come me".

Ore 11,15 - Bossi si commuove: "è stato come un fratello"

Umberto Bossi: "Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello".

Ore 11,13 - Enrico Letta: "Ha fatto la storia del Paese"

"Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia". Così in un tweet Enrico Letta.

Ore 11,10 - Conte: "Profondo dolore, ha scritto pagine significative della nostra storia"

"Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle". Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Ore 11,07 - Elly Schlein: "Rispetto per un protagonista del nostro Paese, si chiude un'epoca"

"Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca". Così la segretaria Pd, Elly Schlein. "Tutto ci ha divisi e ci divide - riprende - dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese». Schlein porge dunque «le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico».

Ore 11,05 - Micciché: "Sono sotto choc, non ci sarà più Forza Italia

"Silvio mi è stato vicino tutta la vita. Sono sotto choc", ha detto Micciche: "Non ci sarà più Forza Italia. Muore con Silvio". "È un fatto scontato", spiega. "Il nostro non è un partito da congresso per sapere chi prende la direzione del partito - dice - Assisteremo alla lite su chi è proprietario del simbolo, a chi non lo è. Già so come andrà a finire. Ma ora non voglio pensarci, voglio solo capire quando saranno i funerali e se saranno pubblici".

Ore 11,02 - Crosetto: "Finita un'epoca, si chiude un'era"

"Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perché è stato un grande. È finita un’epoca, si chiude un’era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio". Lo scrive su twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ore 11,01 - Santanchè: "Rimarrai sempre con noi"

"Rimarrai sempre con noi, buon viaggio presidente", scrive su Facebook il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Ore 11 - Titoli Mediaset in rally dopo scomparsa

È rally a Piazza Affari per i titoli Mfe A e Mfe B di Mfe-Mediaforeurope dopo l’annuncio della morte di Silvio Berlusconi. Il titolo Mfe A corre in rialzo del 5,67% a 0,4996 euro per azione, mentre il titolo Mfe B avanza del 6,10% a 0,7305 euro. Un primo rialzo dei due titoli si era verificato dopo la notizia dell’aggravamento delle condizioni del leader di Forza Italia e fondatore del gruppo Mediaset.

Ore 10,56 - Prodi: "La nostra rivalità politica mai trascesa in imicizia"

"Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini. Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perché confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze". Lo dice Romano Prodi.

Ore 10,54 - La commozione di Salvini: "Un grande uomo"

Salvini commosso per la morte di Silvio Berlusconi: "Un grande uomo".

Ore 10,52 - Boschi: "Se ne è andato combattendo come un leone"

"Berlusconi se ne è andato. Ci sarà tempo per l’analisi politica. Ora è solo il momento del cordoglio. Se ne è andato come ha vissuto: combattendo come un leone. Da protagonista. Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia". Lo scrive su twitter Maria Elena Boschi.

Ore 10,50 - Sospese le trasmissioni

La notizia della morte di Berlusconi è stata confermata anche dalle reti Mediaset. I primi a darla in lacrime dagli studi di Mattina5 Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Le trasmissioni sono state interrotte per annunciare uno speciale in onore del leader di Forza Italia.

Ore 10,46 - Renzi: "Ha fatto la storia del Paese, Italia piange sua morte"

"Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito». Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. «A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve», conclude Renzi.

Ore 10,45 - Le condoglianze di Calenda

"Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace", ha detto Carlo Calenda, leader di Azione.