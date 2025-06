Silvio Berlusconi, 2 anni dalla morte: Avs lo sfregia in aula

“Berlusconi ha sempre avuto l’umiltà dell’ascolto e una cordialità autentica con tutti - ha proseguito Gasparri -. Le sue imprese nel mondo dell’economia, dello sport, dell’informazione e della politica sono note a tutti, ma chi lo ha conosciuto sa che, più di ogni altra cosa, era la sua straordinaria umanità a colpire. Amava ascoltare, sapeva dare valore a ogni interlocutore. E questo resta forse il suo insegnamento più grande. Berlusconi non è stato solo un leader politico. Come tutti i grandi che hanno segnato un’epoca, ha lasciato una visione e un futuro da costruire nel suo nome. Per questo noi siamo e saremo sempre ‘berlusconiani’. E il nostro compito è portare avanti i suoi valori, con coerenza e con passione. Lo ricordiamo oggi con il cuore colmo di gratitudine. Per tutto ciò che ha fatto per l’Italia, ma soprattutto per ciò che ha rappresentato per ciascuno di noi. Il suo sorriso, la sua forza e il suo esempio non ci lasceranno mai”.