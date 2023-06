Addio a Silvio Berlusconi. Diretta: l'ultimo gesto prima del ricovero, giro in auto a Milano 2

13 giugno 2023 a

Silvio Berlusconi si è spento a 86 anni. Il Cavaliere è morto il 12 giugno alle 9:30 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da tre giorni. Lascia un vuoto incolmabile nelle politica italiana. Per tutta la giornata di ieri messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo istituzionale. Al suo fianco fino all'ultimo Martina Fascina che non lha mai lasciato solo sin dal primo, lunghissimo ricovero, tra aprile e maggio. 45 giorni in ospedale, poi le dimissioni. Ma la leucemia contro cui il Cav combatteva da circa due anni ha avuto una evoluzione preoccupante che lo ha costretto a una nuova degenza in ospedale. Nella notte tra l'11 e il 12 giugno un "evento acuto". Poi nella mattinata la morte. Se ne va un pezzo di storia d'Italia.

Ore 8.40 - Francesca Pascale: "Con lui muore la mia vecchia vita"

"È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò". Lo dice Francesca Pascale, a ’Repubblicà, sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. "Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. Ed io investita di tutto, ovvio. Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui", dice la ex compagna del Cavaliere. "Sono ancora scossa. Ma saranno funerali di Stato, saranno migliaia. E io sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse", aggiunge Pascale

Ore 8.16 - Il necrologio della ex moglie Elvira: "Un grande papà"

"Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". È il necrologio, il primo tra decine pubblicati sul Corriere della Sera, di Carla Elvira Dall’Oglio, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio.

Ore 8.00 - Il ricordo di Michela Vittoria Brambilla: "Amava gli animali"

"Era buono e ideo la mia trasmissione su Mediaset. Soffriva per i cani senza tetto: ne aveva adottati una ventina, ma il suo sogno era svuotare tutti i canili d’Italia". Cosi l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo per i diritti degli animali, ricordando Silvio Berlusconi. Come riporta il Corriere della sera, l’ex premier girava sempre con il cagnolino Dudu e da allora e diventato il piu animalista dei leader.

Ore 7.28 - Prima del ricovero il congedo da Milano 2, con un giro in auto per i viali

Il presidente Berlusconi, secondo quanto rivela un retroscena del Corriere, il giorno prima dell’ultimo ricovero, aveva fatto un giro in auto per i viali di Milano 2, dove tutto è cominciato, e forse in qualche modo, era una specie di congedo. La sua frase riocrrente degli ultimi tempi era questa: "È qui che voglio andarmene quando arriverà il momento, è qui che voglio essere seppellito con i miei amici e la mia famiglia".

Ore 7.21 - L'ex premier spagnolo Aznar: "Uomo di grande talento"

"Era il 1993, l’anno precedente la sua prima candidatura, nessuno immaginava un passo del genere. Non ci eravamo mai visti e chiese di incontrarmi. Lo ricevetti e lui mi disse subito: ’Voglio fare politica. Ero perplesso, cercai di capirne le ragioni e, in sostanza, di scoraggiarlo. ’Chi te lo fa fare? Prendere voti non è come fare affari. È evidente che non riuscii a convincerlo. Berlusconi non fu mai un politico convenzionale, come me, come tutti quelli che fanno politica da quando hanno 16 o 25 anni, perché sa cosa mi rispose Berlusconi prima di andarsene? ’Io ho sempre avuto successo. In tutto quel che ho fatto". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera, José Maria Aznar, ex primo ministro spagnolo.

Ore 7.20 - Tremonti: "Non tutti hanno la consapevolezza che ha cambiato l'Italia"

"Non tutti hanno la consapevolezza di quanto Silvio Berlusconi abbia cambiato l’Italia in profondità. L’Italia, attenzione: non soltanto la televisione italiana". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera, Giulio Tremonti, più volte ministro dei Governi Berlusconi. "Sto parlando del fatto che fosse commerciale. Fino alle televisioni di Berlusconi, gli italiani compravano quello che vedevano nelle vetrine dei negozi. Altra possibilità non c’era. Con le televisioni commerciali, le merci, i beni hanno cominciato a vederli sullo schermo", afferma.