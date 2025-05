Verstappen da lode. Leclerc, solo la sfortuna: le pagelle del Gp di Imola

VERSTAPPEN 10 E LODE

Restituisce a Piastri il torto in Arabia Saudita con un sorpasso da favola. Poi con l'entrata della virtual non manca senz'altro la fortuna. Quattro volte di fila sul gradino più alto ad Imola. Come nessuno nella storia. E non è finita.

LECLERC 8

L'undercut, i sorpassi, la lotta. Si batte e si sbatte per riscattare gli imbarazzi della Rossa e regalare qualche sorriso in casa. Ma al solito dietro l'angolo c'è la sfortuna. Con una strategia del team troppo conservativa e la safety a 17 giri dalla fine a fargli la festa. Il cuore non basta.

ALBON 8

Difficile ignorare i suoi risultati. I suoi puntuali bottini. Di nuovo quinto. Davanti ad un Sainz in ripresa ma ancora lontano dall'essere considerato un riferimento per la rediviva Williams.

NORRIS 7

Meno complessi, più artigli. Sfrutta bene le occasioni e piazza due grandi sorpassi. In una stagione che ha preso una piega bruttissima quello sul compagno papaya è un'iniezione di fiducia.

HAMILTON 6.5

Dietro ad Antonelli per un numero di giri infinito, però sfrutta le circostanze al meglio e chiude quarto. Per la prima volta davanti a Carletto. Tolte le Sprint, è finora il miglior piazzamento in Rosso. Aria fresca per il pilota emblema del momento tragico di Maranello.

PIASTRI 6

La MCL39 non ha il passo della Red Bull. E alla fine, con le gomme usurate, Oscar deve arrendersi al compagno. Ma è l'ingenuità con Super Max alla Tamburello il tarlo vero per uno con chiare ambizioni di dominio.

MERCEDES 4

Inesistente il passo gara. E con le gomme al solito fa fatica. Russell (6) si perde tra problemi al retrotreno, strategia e safety. Immeritata la sorte di Antonelli (5). Lento al sabato, in gara è sfortunato, con problemi tecnici che lo costringono al ritiro. Toto, stavolta in smart working, non avrà sorriso affatto.