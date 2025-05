Jannik Sinner interrotto da Alcaraz: "Parla italiano!"

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata ufficialmente, dopo Roma, la rivalità del tennis di nuova generazione. E per fortuna, ci viene da aggiungere. Dopo la fine dei “big three” ( Federer, Nadal , Djokovic ) o “four” (con l’aggiunta di Murray ), il mondo della racchetta aveva bisogno di due nuovi grandi personaggi che infiammassero la passione del pubblico. E ha trovato due ragazzi giovani e di grandissimo talento, che promettono di poter eguagliare, se non superare i record dei loro stessi miti d’infanzia. Rivali, rispettosi l’uno dell’altro, ma non amici. Non quando c’è da giocarsi un titolo e una posizione nel ranking ATP.

Entrambi sono scoppiati in una risata, accompagnata da quella del pubblico del Centrale. Sinner, poi, chiude con sinceri complimenti al rivale: "Sei il giocatore più forte sulla terra battuta. In questo momento sei quello più forte. Complimenti a te e a tutta la squadra, e in bocca al lupo per il resto della stagione". Anche Alcaraz, quindi, ha ricambiato i complimenti: "Sei stato fuori dal tour per 3 mesi. Non riesco a immaginare quanto sia stato duro e difficile per te, la tua famiglia, la tua squadra… e tornare in tour qui a casa tua, un torneo davvero speciale per te, lo so. Aver fatto prestazioni importanti per tutto il torneo. Devo congratularmi con te, perché è incredibile quello che hai fatto con la tua squadra. Non mi stancherò mai di dire che sei una persona e un atleta straordinario. Stai lavorando sodo ogni giorno per rendere tutto questo possibile, rendendo orgogliosi i tuoi tifosi. È incredibile, quindi congratulazioni a te, alla tua famiglia e alla tua squadra".