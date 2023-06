Silvio Berlusconi, l'ultima follia dei 5Stelle: "Basta con le reti unificate"

14 giugno 2023 a

I Cinque Stelle vogliono usare i funerali e la morte di Silvio Berlusconi per portare acqua al mulino pentastellato nei sondaggi. Già perché dopo la decisione choc di Giuseppe Conte di non presenziare ai funerali dell'ex premier, ora i grillini vorrebbero spegnerci le tv che oggi trasmettono i funerali del Cav e che da lunedì, giorno della morte, trasmettono gli speciali su Berlusconi e sulla sua carriera da politico e da imprenditore: "Il rispetto profondo che si deve davanti alla scomparsa di una persona non può determinare la rimozione, a reti unificate, di quelli che sono gli aspetti complessivi della vita politica di Silvio Berlusconi e del lascito al paese del berlusconismo. La beatificazione della sua figura da parte dell’intero sistema televisivo nazionale, servizio pubblico assolutamente ricompreso, rappresenta un errore perchè consolida gli aspetti più divisivi che la sua figura ha creato nell’opinione pubblica. Così non si restituisce in maniera corretta l’immagine di un uomo".

E ancora: "Anche l’omaggio del lutto nazionale è stato un errore per una persona cosi divisiva. L’informazione, soprattutto quella della Rai, ha il dovere di fornire tutti gli elementi utili a ricostruire quella che è stata indubbiamente una delle figure più emblematiche della nostra storia recente, senza piegarsi a una celebrazione postuma che sa tanto di agiografia e che poco ha a che fare con il vero giornalismo".