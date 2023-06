Silvio Berlusconi, l'ultima volontà: corteo funebre diretto a Valenza

15 giugno 2023 a

a

a

È partito poco prima delle 10 del mattino il corteo funebre che accompagnerà la salma di Silvio Berlusconi verso il tempio crematorio Panta Rei di Valenza Po, dove è atteso in mattinata. A prendere parte al corteo, oltre al carro funebre, quattro veicoli e un’auto di scorta della Polizia di Stato. Il tempio, in provincia di Alessandria, dista circa 120 km. In seguito alla cremazione le ceneri torneranno a Villa San Martino, dove saranno custodite nel mausoleo di famiglia, opera dello scultore Pietro Cascella. A quanto pare questa sarebbe stata l'ultima volontà di Silvio Berlusconi. La cremazione per poi riposare in pace nel mausoleo della sua Arcore.

Il Cavaliere a quanto pare da tempo aveva fatto sapere ai familiari le sue ultime volontà. E come hanno sottolineato diversi cronisti ieri durante la diretta dei funerali, il passaggio del feretro lungo tutta Milano per poi raggiungere piazza del Duomo per il rito funebre potrebbe rientrare nelle ultime volontà dell'ex premier. Un passaggio nella sua Milano a cui tanto ha dato e che non gli ha fatto sentire la mancanza di un abbraccio commosso e affettuoso. E in questo retroscena va anche inquadrata quella sosta al bar a Milano 2 venerdì scorso. Un ultimo giro tra i vialetti della sua creatura, la prima, che rivoluzionò il mondo dell'edilizia e delle costruzioni in Italia. Berlusconi ha lasciato il segno in ogni settore in cui ha operato. Con buona pace dei suoi detrattori.