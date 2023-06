Silvio Berlusconi, tra 7 giorni il primo "miracolo": perché la Schlein sparirà

19 giugno 2023 a

Tutto pronto per il primo "miracolo" di Silvio Berlusconi? Tra sette giorni esatti infatti potrebbe arrivare un'altra botta stratosferica per il Pd che metterebbe in discussione la tenuta stessa della segreteria di Elly Schlein. Di fatto, secondo alcune indiscrezioni il voto di domenica 25 e di lunedì 26 giugno in Molise potrebbe mettere in difficoltà il Nazareno. I sondaggi danno in testa il candidato del centrodestra e a questo punto, dopo i funerali del Cav dalle parti azzurre ci si aspetta un exploit senza precedenti.

Secondo le prime rilevazione dopo la morte del Cavaliere, Forza Italia potrebbe aver raggiunto la doppia cifra, con picchi anche del 12 per cento. Numeri che rilancerebbero il partito e che potrebbero spingere alla vittoria in Molise tra una settimana. Si tratterebbe, come sottolinea ilMessaggero, del primo "miracolo" di Berlusconi.

L'onda emotiva della scomparsa del leader azzurro potrebbe avere un peso determinate nelle urne e quindi potrebbe regalare davvero una vittoria pesante in un momento in cui i progressisti sono in palese difficoltà. Insomma il Cavaliere potrebbe subito vendicare le parole vergognose che sono state pronunciate da Elly Schlein e da Giuseppe Conte nelle ore in cui l'Italia dava l'ultimo saluto proprio all'ex premier. Bisognerà attendere qualche giorno, ma di fatto lo scenario appare tracciato: il Pd rischia l'ennesima batosta colossale.