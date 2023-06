Sondaggio-Masia, vola Forza Italia e crolla il M5s: tutte le cifre

19 giugno 2023 a

Non mancano sorprese nel sondaggio realizzato da Fabrizio Masia e diffuso ad Agorà su Rai3. Nei numeri presentati nella puntata di lunedì 19 giugno non c'è solo il balzo di Forza Italia. "È stata una settimana delicata - premette il direttore di Emg Different -, ci sono forti variazioni nelle intenzioni di voto". Ad avere la meglio, ancora una volta, il centrodestra.

Non a caso Fratelli d'Italia "è rimbalzato, ha preso mezzo punto in una settimana" ed ò salito al 28 per cento. Il Pd di Elly Schlein fatica a star dietro a Giorgia Meloni e, anche se cresce dello 0,1, si ferma al 20 per cento. Brusco calo anche per il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte e i grillini si piazzano al 14,6 per cento, con un calo di sei decimali negli ultimi sette giorni. Segue poi la Lega. Il partito di Matteo Salvini arriva al 9,2 per cento (-0,8).

Boom invece di Forza Italia. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, gli azzurri guadagno un punto e mezzo e salgono all'8,9 per cento. Mentre le liste minori registrano: +Europa il 3 per cento, Azione 3,3, Italia viva 3,2, Verdi-Sinistra 2,4, Italexit 2, Unione Popolare 1,5, Noi moderati 1,3. Il centrodestra, dunque, "si è rafforzato notevolmente, un buon segnale per la maggioranza". Intanto il sondaggista si è soffermato sul futuro di FI. E, più in particolare, su chi guiderà il partito dopo il Cavaliere. Risultato? Il 35 per cento ha risposto Antonio Tajani, il 20 Giorgia Meloni, poi nell'ordine Matteo Salvini, Matteo Renzi, Maurizio Lupi e Carlo Calenda.