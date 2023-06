Elly Schlein, Leoluca Orlando: "Silurata a breve da chi la ha sostenuta"

20 giugno 2023 a

Elly Schlein "potrebbe essere silurata a breve proprio da coloro che l'hanno sostenuta". A lanciare la bomba sulla segretaria del Partito democratico è Leoluca Orlando. "Voglio ricordare che Schlein, che è sicuramente alternativa alla logica delle correnti, si trova accanto tutti quegli esponenti da Provenzano, a Boccia a Franceschini i quali continuano essere quelli che erano prima. Riuscirà Schlein a cambiare un modello di partito risultato da una somma di appartenenze?", si chiede l'ex sindaco di Palermo, intervistato da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio.

Del resto il Pd si è strutturato come un modello di partito, per Orlando, "quale somma di appartenenze. Elly Schlein è dunque politicamente in pericolo, e per questo bisogna seguire con molta attenzione i prossimi passaggi", avverte l'ex sindaco, collettore di voti nel capoluogo siciliano e simbolo di battaglie culturali e di legalità, che è stato di fatto accantonato: "Non ho mai rivestito alcun incarico nel partito, né", sottolinea, "alcun incarico su indicazione del Pd. Se ha un senso valorizzare questa storia di impegno dipende dall’attuale segretaria, ma io continuo nel mio lavoro quotidiano anche senza alcun incarico". E conclude: "Quel che conta è che si liberi questo partito da questa cappa asfissiante delle correnti, che porta a considerare dominante la domanda a chi appartieni, piuttosto che chi sei".

Insomma, il problema di Elly Schlein è il suo Pd. I suoi colleghi di partito sono più pericolosi dei suoi avversari politici. E la segretaria rischia di finire sotto il fuoco amico, dei dem che ora non la vogliono, e dei grillini che la vogliono neutralizzare.