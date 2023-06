M5s, sfregio a Berlusconi al Senato: "Senza ipocrisia, noi non parliamo"

20 giugno 2023 a

a

a

Presenti in Aula sì, ma niente commemorazione per Silvio Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle, dopo che Giuseppe Conte ha disertato i funerali, ha deciso di non intervenire al Senato. Come spiegato dall'intero gruppo, "il Movimento 5 stelle parteciperà in silenzio alla commemorazione di Silvio Berlusconi che si terrà oggi al Senato della Repubblica. Per rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica che ha perso il suo leader, i parlamentari del Movimento 5 stelle siederanno sui banchi dell'opposizione". Allo stesso tempo però, "senza alcuna forma di ipocrisia, e in linea con i nostri valori e la nostra storia", nessuno dei parlamentari prenderà la parola. "Abbiamo già nei giorni scorsi espresso la nostra opinione rispetto alla storia politica di Berlusconi e su questo non abbiamo cambiato idea".

"Silvio? Non c'è più, o forse...": l'omaggio al Senato, cosa spunta sul suo scranno | Guarda

Ben più polemica la spiegazione di Alessandra Maiorino. La capogruppo del M5S al Senato, in un messaggio arrivato su Facebook, parla di "ennesima beatificazione" e di un uomo che "ha piegato tutto a proprio vantaggio e utilizzo, dalla giustizia, all'informazione, dalle istituzioni, ai corpi delle donne". Finita qui? Niente affatto: "Passata la sbornia celebrativa cui siamo stati costretti ad assistere, e cui ci siamo categoricamente rifiutati di partecipare continueremo a lottare per ristabilire etica pubblica e verità storica".

"Via Silvio Berlusconi": ecco la prima strada in Italia. La sinistra impazzisce!

Proprio i malumori grillini nei giorni scorsi hanno costretto il loro leader a fare retromarcia. Conte, nel giorno della scomparsa del Cav, ha voluto ricordarlo come un imprenditore che "ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia". Apriti cielo, le chat pentastellate sono implose, costringendo il fu avvocato del popolo a non presenziare ai funerali.