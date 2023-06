Russia, Fazzolari: "Meloni ribadirà l'interesse nazionale a stare con l'Ucraina"

25 giugno 2023 a

"Meloni la settimana prossima andrà in Parlamento, diremo che l'interesse nazionale italiano sta nel rispetto delle nostre alleanze internazionali e nella difesa del diritto internazionale, quindi nel sostegno all'Ucraina": lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, all'AdnKronos. Il riferimento è all'intervento del premier alle Camere di mercoledì 28 giugno, dove verrà fatto il punto anche sulla crisi russa.

Rispondendo a chi ha parlato di marginalità dell'Italia nello scacchiere internazionale, dopo la telefonata del presidente Usa Joe Biden a Macron, Scholz e Sunak per discutere della situazione in Russia, Fazzolari ha detto: "Chiamare due stati membri del Consiglio di sicurezza Onu, come Inghilterra e Francia e il principale paese europeo per dimensione e popolazione non è uno sgarbo all'Italia, non farei alcuna polemica su questo...".

Fazzolari, poi, ha spiegato di non vedere differenze di posizionamento nei partiti di maggioranza: "Siamo tutti d'accordo sulla linea, la maggioranza è solida nel sostegno all'Ucraina, anche perché non c'è alternativa a questo. Non è immaginabile uno scenario in cui il governo a guida Meloni cambia posizione sul sostegno a Kiev, non ci sono margini di discussione". Su quanto successo a Mosca, invece, ha detto: "Ci mostra uno Stato allo sbando, un paese fuori controllo nel quale un gruppo di criminali annuncia di marciare sulla capitale della città e non viene immediatamente fermato e repressa la rivolta, quanto abbiamo visto appartiene a uno Stato fallito, non c'è nessun altro paese al mondo dove sarebbe potuto succedere quanto abbiamo visto in Russia".