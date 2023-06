Prigozhin, sparata di Simona Bonafè in tv: "Cosa svela il tentato golpe su Giorgia Meloni"

26 giugno 2023 a

Il tentativo di colpo di Stato in Russia con l'avanzata (poi arrestata) di Prigozhin ha tenuto col fiato sospeso il mondo nella giornata di sabato 24 giugno. Dopo la presa di Rostov, la Wagner si è fermata a circa 200 km da Mosca. Ma in Italia non si parla degli equilibri di Mosca che potrebbero essere ribaltati e di un Putin comunque indebolito, no, nel nostro Paese la sinistra prova a usare quanto accaduto alle porte della capitale russa per colpire proprio Giorgia Meloni. Si cerca di far passare il nostro governo come ininfluente quando in realtà sia il ministro degli Esteri che il premier hanno lavorato in prima linea in queste giornate così complicate sullo scenario internazionale.

E per capire il delirio del Pd bisogna leggere le parole di Simona Bonafè, vicepresidente del gruppo dem alla Camera: "I contorni del presunto tentato golpe in Russia sono tutti da chiarire ma quello che è purtroppo evidente è la marginalità di Giorgia Meloni sullo scenario mondiale. Sicuramente questa situazione è stata alimentata dall’incapacità e dalla mancanza di credibilità, a livello europeo, che il governo italiano ha dimostrato in questi mesi su vicende chiave come l’attuazione del Pnrr e la ratifica del Mes. Va preso atto che questa destra, troppo spesso ambigua e mai compatta anche su posizioni antiputiniane, ha portato il nostro paese fuori dai giochi a livello internazionale", ha affermato a L'Aria che tira su La7.

Parole forti che mettono nella stessa macedonia tre cose: Prigozhin, il Mes e addirittura il Pnrr. "Il fatto che Giorgia Meloni non sia stata chiamata dalla Casa Bianca è molto grave, non per ragioni di protocollo ma di politica", ha invece aggiunto l'ex premier Matteo Renzi. Insomma le opposizioni provano a sfruttare la situazione internazionale (gravissima) per mettere nel mirino l'esecutivo che come sappiamo si è sempre schierato saldamente con la Nato, con Zelensky ed è un punto di riferimento in Europa per Washington.