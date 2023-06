Regionali Molise, centrodestra avanti: boom di voti per Roberti

26 giugno 2023 a

In testa il candidato del centrodestra in Molise, Francesco Roberti, sindaco di Termoli, sostenuto anche da Azione e Italia viva. Anche se lo spoglio starebbe procedendo a rilento - il sito della Regione registra i dati di sole 52 sezioni su 393 - al momento Roberti sarebbe in vantaggio con il 60,9%. Il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, sarebbe invece al 37,4. Solo l'1,7 per il candidato civico Emilio Izzo sostenuto dalla lista "Io non voto i soliti noti".

In forte calo l'affluenza alle urne, che si sono chiuse questo pomeriggio alle 15. A votare, infatti, è stato solo il 47,94% degli aventi diritto. Un dato più basso rispetto al 2018, quando invece andò alle urne il 52,17%. Tra l'altro, in quella tornata elettorale i seggi rimasero aperti solo la domenica. Questa volta invece si è votato sia ieri, domenica 25 giugno, che oggi, lunedì 26. Sono 20 i consiglieri da eleggere oltre al presidente. Il governatore uscente, non ricandidato, è Donato Toma di Forza Italia, che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra. “Sono fiducioso che l’esito sarà buono. La campagna elettorale è stata dedicata a Berlusconi”, ha commentato il candidato del centrodestra Roberti