Ignazio La Russa, figlio accusato di stupro: "Lo ho interrogato, nulla di penalmente rilevante"

Ora nel mirino ci finisce anche Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa, presidente del Senato ed esponente di spicco di FdI. Nei giorni del caso-Santanchè e poche ore dopo l'imputazione coatta di Andrea Delmastro, ecco una terza vicenda giudiziaria: Leonardo Apache è infatti accusato di stupro, circostanza per la quale sarebbe anche indagato.

Il ragazzo, 19 anni, è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza che ha denunciato di essersi svegliata a casa di Leonardo dopo una serata della quale non ricorda nulla. Ora, sul caso, arrivano anche le parole di Ignazio La Russa: "Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio", ha fatto sapere in seguito alla notizia dell'indagine.

E ancora, La Russa ha aggiunto di aver rivolto al figlio "una forte reprimenda per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato". E ancora: "Non mi sento di muovergli alcun rimprovero". Dunque rimarca di avere "molti interrogativi" circa il racconto della ragazza che ha denunciato la violenza. "Per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua", ha aggiunto il presidente del Senato.

Nel mirino dell'esponente di FdI anche il fatto che la denuncia è stata "presentata dopo 40 giorni dall'avvocato estensore che, cito testualmente il giornale che ne dà notizia, occupa questo tempo per rimettere insieme i fatti".

La ragazza che accusa Leonardo Apache ha 22 anni e ha raccontato di aver incontrato il ragazzo in una discoteca milanese, il 18 maggio scorso. Dunque avrebbero bevuto insieme dei drink e si sarebbe risvegliata nuda nel letto con La Russa padre in casa. E ancora, la giovane si è detta sicura del fatto che quella fosse l'abitazione del presidente del Senato perché ad un certo punto si era affacciato proprio Ignazio La Russa, che dopo averla vista nel letto se ne era andato.