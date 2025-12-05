Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Passato e Presente, Paolo Mieli spiega: la cultura pop arriva dal Ventennio

di Klaus Davivenerdì 5 dicembre 2025
Passato e Presente, Paolo Mieli spiega: la cultura pop arriva dal Ventennio

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Passato e presente)
Passato e presente, la striscia quotidiana di approfondimento storico curata e condotta da Paolo Mieli in onda all’ora di pranzo su Rai 3, ha affrontato martedì il tema della musica del Duce. Ottimi ascolti con circa 500mila spettatori e il 4% di share. E non è un caso. 

Il rapporto fra regime e mass market è stato affrontato in altre sedi in modo ideologico senza riconoscere che i fascisti furono molto bravi ad amplificare l’efficacia dei messaggi popolari e a svilupparne le tecniche. Era sì propaganda ma era altresì una forma di capacità di analisi del comportamento e del gusto delle masse per poi calibrare gli item. 

Rai 1, effetto-Sandokan: volano anche i vicini

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Sandokan) A ...

Gli spin doctor di allora sapevano già targetizzare le canzoni: mirate alle signorine per invogliarle a sposarsi (con titoli esplicativi come Signorine sposatevi) o ai giovani balilla, agli adulti o in onore dello sport affinché i “camerati” si mantenessero in forma. Il racconto è disincantato ma rigoroso. I totalitarismi furono orribili ma paradossalmente le loro élite non perdevano mai di vista i trend sociali e le loro evoluzioni.

Italia 1, il guizzo "italianissimo" di Studio Aperto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Studio Apert...
tag
passato e presente
paolo mieli
ventennio
fascismo
rai 3

Il caso Passaggio al Bosco Cacciari zittisce la Piccolotti: "Qualsiasi forma di censura"

Più Libri Più Liberi Zerocalcare, "mai con i nazisti": l'ultimo delirio del fumettista

Il delitto di Garlasco Lo stato delle cose, bomba su Sempio del giudice che assolse Stasi

ti potrebbero interessare

4 di Sera, Albanese demolita nello studio di Del Debbio

4 di Sera, Albanese demolita nello studio di Del Debbio

Affari Tuoi, "salvata in corner": brividi per Lucia

Affari Tuoi, "salvata in corner": brividi per Lucia

Redazione
L'Eredità, "non sta mai in piedi": caos dopo la ghigliottina

L'Eredità, "non sta mai in piedi": caos dopo la ghigliottina

La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Dove lo porta la Tesla"

La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Dove lo porta la Tesla"

Redazione