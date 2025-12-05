Passato e Presente, Paolo Mieli spiega: la cultura pop arriva dal Ventennio

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Passato e presente)

Passato e presente, la striscia quotidiana di approfondimento storico curata e condotta da Paolo Mieli in onda all’ora di pranzo su Rai 3, ha affrontato martedì il tema della musica del Duce. Ottimi ascolti con circa 500mila spettatori e il 4% di share. E non è un caso.

Il rapporto fra regime e mass market è stato affrontato in altre sedi in modo ideologico senza riconoscere che i fascisti furono molto bravi ad amplificare l’efficacia dei messaggi popolari e a svilupparne le tecniche. Era sì propaganda ma era altresì una forma di capacità di analisi del comportamento e del gusto delle masse per poi calibrare gli item.