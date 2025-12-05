Libero logo
Fognini, "te l'ha detto mia moglie?". Gelo su Flavia Pennetta

di Lorenzo Pastugliavenerdì 5 dicembre 2025
Fabio Fognini ha fatto sorridere tutti raccontando un curioso episodio domestico durante la sua intervista a Belve: sua moglie, Flavia Pennetta, avrebbe svelato alla conduttrice un presunto difetto del marito. L’ex tennista ligure, tra la sorpresa e l’ironia, ha commentato la rivelazione con il suo stile schietto e diretto.

Fognini ha parlato dei suoi pregi e dei suoi difetti, definendosi “generoso”, ma la conduttrice non ha potuto evitare di fargli notare il lato più discusso: il fatto che fosse anche “tirchietto”. Sorprendentemente, l’ex campione ha reagito divertito: “Eh no, perché son ligure, hanno detto che son tirchio — ha detto ridendo — Posso confermare che non lo sono. Mia moglie? Lei ha detto che sono tirchio?”.

Belve, Fabio Fognini-choc: "Quanto ho speso in multe"

Un Fabio Fognini mai visto sullo sgabello di Belve, nella quinta puntata regala un'intervista divertente, un ritratt...

A quel punto la conduttrice ha aggiunto ironia al momento: “Fuoco, dico fuoco per non citare la fonte proprio”. Fabio ha spiegato: “Do valore alle cose. È diverso. Quindi sono un po' tirchio e un po' generoso”, trasformando la curiosità domestica in un momento di leggerezza condiviso anche con Flavia.

Fabio Fognini, siluro su Jannik Sinner: "Quello che lui non ha"

Fabio Fognini, ospite di Belve, si è presentato con lo stesso spirito che lo ha sempre distinto in campo: irriver...

Oltre ai lati più giocosi, Fognini ha ammesso il difetto che considera più pesante: la permalosità. “È uscita un pochettino questa mia permalosità, però la vivo nella maniera giusta, perché lo accetto: non siamo tutti perfetti”, ha spiegato, aggiungendo di aver spesso pagato caro il suo carattere “da testa calda” durante la carriera tennistica. Tra genio e sregolatezza, Fabio Fognini, insomma, conferma ancora una volta di essere un personaggio unico prima dentro e ora fuori dal campo, capace di ironia, sincerità e autoironia.

