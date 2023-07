Giorgia Meloni, Sallusti: cosa farà la "gazzella" per sopravvivere

Alessandro Sallusti 08 luglio 2023 a

“Ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, la gazzella si sveglia e sa che per sopravvivere e non essere sbranata dovrà correre più forte del leone...” recita un famoso proverbio africano. E ogni mattina in Italia, quando sorge il sole, Giorgia Meloni sa che per sopravvivere dovrà correre anche lei più forte di un leone che di giorno in giorno cambia fisionomia: a volte ha la faccia truce di un magistrato, altre quella rassicurante di un alleato internazionale, altre ancora quella familiare di amici di vecchia data.

Essere costretta a fare la gazzella volendo lei fare solo la parte del leone: era scritto nel destino di Giorgia Meloni essendo lei nata sotto il segno del Capricorno, animale mitologico che nella parte superiore è una capra rampante che scala la montagna in cerca di traguardi sempre più elevati e in quella inferiore un pesce simbolo di sacrificio. Così ogni giorno la premier deve dividersi tra il mandare avanti la baracca ed evitare il fuoco nemico ma a volte anche quello amico.

I mezzi di informazione, a maggioranza a lei ostili, ovviamente sguazzano nei guai, anche se non sono guai suoi, e tralasciano il resto: per il loro disegno è più funzionale parlare della Maserati di una ministra che delle buste paga più pesanti per milioni di lavoratori, delle pensioni ritoccate all’insù e dell’occupazione stabile in netta crescita. Ecco, attenzione a non cadere nella trappola mediatica che le sinistre politiche e giudiziarie fanno scattare quando hanno l’acqua alla gola, teniamo ben chiaro che il governo nulla c’entra con le questioni private di una ministra e tantomeno con quelle familiari del presidente del Senato, peraltro entrambe ancora tutte da chiarire, e che se poi passasse il principio che un avviso di garanzia bastasse per dimettere qualcuno be’, nel giro di due settimane - conoscendo il rigore etico della nostra magistratura - tutti i ministri sarebbero dimissionati dal soviet delle toghe rosse.

È vero, ogni giorno la gazzella Meloni deve correre più forte dei leoni che la inseguono, ma essendo lei come detto Capricorno, occhio a fare i conti con il leone che è in lei.