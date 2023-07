Sondaggio Youtrend, dramma Forza Italia: in tre settimane cambia tutto

10 luglio 2023 a

a

a

Nuovi equilibri nel centrodestra. Si affievolisce, infatti, l'effetto-Silvio Berlusconi. Forza Italia arresta la propria crescita. Dopo aver visto per diverse settimane un balzo in avanti, la morte del Cav non scuote più gli elettori. Dal 19 giugno al 10 luglio, gli azzurri perdono un -3,5 per cento piazzandosi al 6,1. Cifra, spiega il sondaggio Youtrend, in parte compensata dall'aumento di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni è saldamente al primo posto. In meno di un mese si porta al 29,7 (+1,7).

Secondo posto per il Partito democratico. Elly Schlein non porta grandi consensi ai dem che calando del -0,9 e si tengono sotto la soglia del 20 per cento (19,8). Cattive notizie anche per il Movimento 5 Stelle. I grillini registrano un -0,2 e si fermano al 15,7. Sempre per il governo, la Lega ottiene ottimi risultati. Il Carroccio guadagna un +1,3 per cento, a un passo dal 9 (8,5). E ancora, dietro gli azzurri Alleanza Verdi-Sinistra italiana con il 3,7 per cento (+0,1). Carlo Calenda si lascia Matteo Renzi alle spalle e arriva al 3,5 per cento. Concluso il "matrimonio" con Italia Viva, la forza politica sembra avere la meglio sul fu alleato. Non a caso cresce del +0,6.

Tra i partiti minori, anche +Europa anticipa IV (2,8 per cento, +0,9). Insomma, al partito di Renzi non basta segnare un +0,3 e portarsi all'1,8. A seguirlo solo Noi Moderati di Maurizio Lupi che raggiunge il +0,1, con l'1,3 per cento. I numeri confermano ancora una volta la stabilità del governo di Giorgia Meloni che anzi, cresce leggermente (+3 per cento).